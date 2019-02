E konfirmuar: Kjo është gjendja e Messit për “El Clasico”

Skuadra e Barcelonës ka pranuar lajmin e shumëpritur nga stafi mjekësor i skuadrës. Barcelona do të përballet me Real Madridin, gjatë mbrëmjes së mërkure, në përballjen që do të jetë e vlefshme për gjysmëfinalen e Kupës së Mbretit.Ylli i Barcelonës, Lionel Messi, kishte pësuar një dëmtim të lehtë në fundjavë kundër Valencias, dëmtim që e vëri në pikëpyetje paraqitjen e tij në këtë ndeshje. Por, sot ka ardhur lajmi i madh. “Sport” shkruan se klubi ka konfirmuar se nuk ka asnjë shqetësim për gjendjen fizike të Messit, transmeton lajmi.net. Argjentinasi është stërvitur sot me pjesën e grupit, dhe duket se ai do të jetë një problem më shumë për madrilenët