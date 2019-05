E konfirmon edhe UEFA, Angli-Kosovë do të luhet në Southampton

Zyrtarizohet stadiumi ku Anglia do të presë Kosovën në eliminatoren e Europianit, që do të zhvillohet shtatorin e ardhshëm.

Ndeshja do të zhvillohet në stadiumin “St. Mary’s” të Southamptonit, të martën më 10 shtator. Kjo do të jetë ndeshja e parë e Anglisë me Kosovën, që kur kjo e fundit u anëtarësua në UEFA dhe FIFA më 2016.

Federata e Futbollit në Angli shkruan se “Kosova ka pasur një start madhështor në skenën ndërkombëtare, duke kryesuar grupin në Ligën e Kombeve pa asnjë humbje, për të siguruar play-off-in për “EURO 2020”.

Biletat për ndeshje do të dalin në shitje në Angli më 10 maj, me çmime nga 10 paundë për fëmijët në shoqërinë e prindërve për të vijuar me 25, 35, 45 dhe 55 paundë për sektorë të ndryshëm.