E befasishme/ Liverpool denoncon Salah në polici

Pas fitores 4-0 kundër West Ham, Salah është filmuar teksa përdorte telefonin duke ngarë makinën, dhe Liverpool ka njoftuar policinë lidhur me këtë ngjarje, shkruan Goal.com.

Klubi ka dalë në një deklaratë duke u shprehur se pas bisedimeve me lojtarin, ishin ata që kanë njoftuar policinë duke e vënë në dije të ngjarjes.

“Ne kemi folur edhe me lojtarin dhe do të merremi me çdo ndjekje brenda vendit.

“As klubi apo lojtari nuk do të bëjnë ndonjë koment të mëtejshëm për këtë çështje.” Shkruhej më tej në komunikatë.

Salah pritet të marri gjobë nga klubi për këtë gjest.