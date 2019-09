Dy senatorë amerikanë sot vizitojnë Kosovën

Ron Johnson dhe demokrati Chris Murphy do të vizitojnë sot Kosovën.

Ata do të takohen me të gjithë udhëheqësit politikë, presidentin Thaçi, dhe pjesëtarët e shoqërisë civile për të diskutuar lidhur me procesin e bisedimeve për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbi.

Të dy senatorëve u është ndaluar një vizitë e planifikuar në Moskë, ku do të qëndrojë një delegacion i Kongresit amerikan.