Liga e Kampionëve rikthehet sonte në mbrëmje me dy ndeshje spektakulare. Vëmendja kryesore do të jetë në Anfield për duelin Liverpool vs Bayern.

Liverpooli në 5 ndeshjet e fundit ka 3 fitore dhe 2 barazime. Ndërsa Bayerni ka vetëm 1 humbje në 14 ndeshjet e fundit në të gjitha garat.

Ndeshja tjetër është ajo mes Lyonit dhe Barcelonës. Dy duelet zhvillohen në orën 21:00.