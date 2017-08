Duhet të guxoni që ta provoni (Video)

Aventurat janë të pafund për ata që mund ta vizitojnë një kullë të lartë në Londër, ku përmes VR (Virtual Reality), mund të shikohet maksimumi i adrenalinës.

Kulla The Shard në Londër, e cila është 95 katëshe, tani ofron edhe atraksionin e realitetit virtual, ku përmes pajisjes që vendoset në sy, juve do të ju duket sikur po udhëtoni përmes një tuneli me shpejtësi, apo po ecni lart në një shteg të ngushtë.

Ta shijoni këtë aventurë kushton më pak se 30 funta, por me gjasë kjo është një aventurë që ja vlenë. /MESAZHI/