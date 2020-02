Dragashi, Istogu dhe Kamenica pezullojnë mësimin për shkak të borës

Për shkak të reshjeve të mëdha të borës, dje komuna e Dragashit dhe më pas e Istogut morën vendim që mësimi nuk do të mbahet sot, derisa dita e humbur do të kompensohet.



Po, ashtu edhe komuna e Kamenicës, përkatësisht Drejtoria e Arsimit, ka bërë të ditur se në të gjitha nivelet shkollore, sot nuk do të ketë mësim, transmeton Indeksonline.



Kujtojmë që vendi ynë po përballet me temperatura të ulëta, e me reshje të borës shoqëruar nga stuhi të forta, kështu shumë zona po kanë tashmë probleme edhe me energji elektrike.