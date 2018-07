Domate të mbushura: Drekë ideale e lehtë verore!

Domatja e mbushur mund të jetë shtesë gjellëve me mish apo me mish peshku apo edhe gjellë kryesore me të cilën shkon shkëlqyeshëm me një tepsi sallate sezoni.

Përbërësit:

– 400 g domate,

– 100 g qepë,

– 2 vezë,

– 4 lugë miell,

– 1 lugë gjalpë,

– 1 lugë qumësht,

– piper i freskët i bluar,

– 2 thelpinj hudhre,

– l lugë majdanoz,

– trumzë,

– borzilok.

Përgatitja:

Pritni me thikë pjesën e sipërme të domates dhe hiqjani me lugë një pjesë të brendshme.

Nxehni gjalpin, në të marinoni qepën e grirë imët derisa të marrë ngjyrë qelqi, shtoni hudhrën e grirë imët dhe edhe pak marinoni dhe shtoni majdanozin e grirë.

Vezët tundni, shtoni mielli, qumësht, një lugë erëza të freskëta dhe piper. Përzieni me qepën, hudhrën dhe majdanozin.

Mbushni domatet me përbërjen e këtillë, mbuloni me pjesën e sipërme të prerë të domates dhe vendosni në një enë.

Sipas dëshirës mund të shtoni edhe pak kaçkavall, ndërkaq në fund të enës pak erëza. Piqni 35 – 40 minuta në 150 gradë.