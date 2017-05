Doli nga shtypi libri: Biografia e Pejgamberit

Një ndër librat bazë të islamit i cili flet në mënyrë të detajuar për jetën e Muhamedit a. s. është libri i Ibni Hishamit.

Shtëpia Botuese LOGOS-A për herë të parë në gjuhën shqipe këtë libër, Biografia e Muhamedit a.s, ia sjell lexuesit shqiptarë. Në fakt libri i mësipërm është versioni i shkurtuar i Ibni Hishamit, nga Abduselam Harun. Me këtë libër mund që të shërbehen të gjithë të interesuarit të cilët duan të dinë nga afër jetën e Muhamedit a.s, edhe atë që nga lindja e gjerë ditën kur i dërguari ynë (a.s) ndërroi jetë.