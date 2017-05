Dobitë Shëndetësore të Agjërimit

Agjerimi eshte ilaçi me i mire – Paracelsus, mjek i shekullit 15.

Sigurisht qe edhe me pare keni degjuar qe agjerimi eshte nje menyre shume e mire per humbje peshe. Por perveç humbjes se peshes agjerimi ka edhe shume te mira tjera shendetsore. Perveç tjerash agjerimi nuk duhet mendohet se i takon atyre qe jane besimtare. Agjerimi mund te behet kurdoher pa pasur asrsye te jesh besimtar. E sot mund te mesoni per shume te mira tjera shendeti qe agjerimi ju sjell.

Agjerimi eshte me i leht se cilado diet dhe mnyra me e shpejt e humbjes se peshes. Agjerimi eshte i adaptueshem ne jete te nxen (busy). I jep trupit pushim fiziologjik. Agjerimi perdoret me suskes ne sherimin e shume semundjeve. Agjerimi mund te ju ofroj humbje te peshes deri ne 5kg ne javen e pare. Agjerimi ule & normalizon kolesterolin, homocisteinen dhe shtypjen e gjakut. Agjerimi eshte nje perjetim qetesues shpesh duke qetsuar tensionin dhe insomnin (pagjumsine) Agjerimi permireson veset dietale dhe ngrit kenaqesin e ngrenes. Agjerimi eshte rigjallerues dhe zvoglon procesin e plakjes. Agjerimi eshte stimultant per rigjallerimin e rritjes se niveleve te hormoneve. Agjerimi jep energji, nuk te ben debil. Ndihmon procesin e eliminimit. Agjerimi eshte permiresues i jetes seksuale. Agjerimi mund te eliminoj apo modifikoj pirjen e duhanit dhe fiksimin ndaj alkoolit. Agjerimi eshte rregullator sepse edukon trupin qe te konsumoj ushqim vetem sa i duhet. Agjerimi nxjerr nga trupi toksinat duke i dhen ati nje “tush internal” dhe pastrim. Agjerimi nuk privon trupin nga materit esenciale ushqyese. Agjerimi mund te perdoret per te zbuluar burimin e alergjive nga ushqimet. Agjerimi me sukses perdoret ne mjekimin e shizofrenis dhe semundjeve tjera mentale. Agjerimi nen mbikqyrje te duhur mund te tolerohet deri ne 4 jave. Agjerimi nuk akumulon apetitin; deshira per te ngrene zhduket pas 1 deri 2 diteve. Agjerimi eshte rutine ne mreterin e kafsheve. Agjerimi ka qen praktike e zakonshme qysh nga zanafilla e egzistences se njeriut. Agjerimi eshte rit ne te gjitha religjonet (fet); Kurani dhe Bibla qe te dyja kan perplot referenca ne te. Agjerimi eshte mjekimi natyror qe Zoti na e ka dhen.

Nuk eshte e then qe te agjeroni sipas menyres tradicionale fetare dhe ruaje at menyre te agjerimit kur te vie Ramazani dhe agjero per arsye fetare dhe shendetsore. Ju mund te filloni sot dhe kurr nuk eshte vone. Se paku nje dite ne jave zgjedhe dhe agjero. At dite mos ha asgje per 24 ore dhe pi vetem uje ose ndonje leng portokalli apo karrote. Mos pi duhan dhe alkool, dhe leri qe te dyja, as kafe mos pi. Ate dite ju mund te pini vetem uje ose ndonje leng portokalli apo karrote. Uji dhe lengu qe zgjedh te pish ndihmojne trupin qe te nxjerrin jashte toksinat qe jan mbledhur ne trup. Keshtu trupi ka me pak toksina dhe perfundimisht ju jeni me i shendetshem.

Siç po e shini agjerimi është i dobishëm për shendetin e të gjithëve dhe nuk duhet konsideruar vetëm si diçka që bëhet vetëm nga besimtarët