Dobësohuni me fara chia

Çdokush ëndërron që të ketë një trup perfekt, me këmbë të holla, bark të sheshtë dhe krah të tonifikuar. Ne sot do t’ju tregojmë sesi të arrini të realizoni këtë qëllim tuajin, pa shpenzuar kohë në palestër, para për trajtime dobësimi dhe pa e privuar veten nga ushqimet tuaja të preferuara.

Për të përgatitur këtë përzierje ju duhen vetëm dy përbërës, limon dhe fara chia. Të dy këto produkte, kanë vlera shumë të mëdha dhe kur kombinohen së bashku janë edhe më efikase.

Përbërësit:Një gotë me ujë;një lugë gjelle me fara chia;një lugë gjelle me lëng limoni;një lugë gjelle me mjaltë;

Përgatitja:

Vendosni farat e chias në gotën me ujë dhe lërini të paktën një orë. Hiqni farat nga uji dhe përziejini me përbërësit e tjerë. Hidhini përzierjen në blender dhe lëreni për pak sekonda. Konsumoni çdo mëngjes një lugë nga kjo përzierje me stomakun bosh./Mesazhi/