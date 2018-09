Djali i policit amerikan, 20 vite burg pasi deshti të sulmonte në emër të…

Biri i një kapiteni të policisë së Bostonit u dënua me 20 vjet burg dhe mbikëqyrje të përjetshme nga policia, paso kishte planifikuar bombardime në emër të organizatës terroriste ISIS, njoftuan prokurorët e shtetit të Bostonit.

Njëzet e gjashtëvjeçari Alexander Ciccolo Adams, nga Massachusetts, i shkoi pas Ali Al Amriki pasi ai po komplotonte të sulmonte një universitet me bomba me presion dhe me armë zjarri, sipas Zyrës së Prokurorit të SHBA në Boston. Ai u përpoq të rekrutonte njerëz për të ndihmuar, thanë prokurorët.

Babai i tij, polici Robert Ciccolo, paralajmëroi autoritetet, dhe komplotuesi u arrestua më 4 korrik 2015. Në atë kohë ai kishte bërë gati kokteje Molotov, një pushkë Colt AR-15 .223, një SigArms Model SG550-1 556 pushkë, një pistoletë Glock 17-9 mm dhe një pistoletë Glock 20-10 mm, thanë prokurorët.

Dokumentet e gjykatës deklaruan se ai kishte “një histori të gjatë të sëmundjes mendore”. /MESAZHI/