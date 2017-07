Disa rregulla për një gjumë të mirë

Pagjumësia është një sëmundje e vërtetë, pak a shumë e rëndë, që mund të ndikojë në mënyrë negative në shëndetin dhe aktivitetin e ditës në vazhdim; pamjaftueshmëri të kujtesës, acarim, vështirësi në përqendrim, ulje rendimenti duke shkuar deri edhe në rrezikun e zhvillimit të depresioneve dhe sëmundjeve psikike.

POR DISA RREGULLA MUND T’IU NDIHMOJNË TË BËNI NJË GJUMË TË MIRË

Bini në gjumë dhe zgjohuni gjithnjë në të njëjtën orë edhe fundjavave, pavarësisht se si keni fjetur.Nëse iu del gjumi para orarit të zakonshëm, çohuni dhe filloni ditën. Shmangeni rrotullimin në shtrat.Shkoni të flini vetëm kur të keni gjumë. Nëse nuk iu flihet, mos rrini në shtrat, por çohuni dhe merruni me ndonjë aktivitet çlodhës (lexoni një libër ose shikoni tv).Përdoreni shtratin për të fjetur, duke shmangur shtrirjet për të lexuar, studiuar ose luajtur.Përpiquni të relaksoheni para se të shtriheni, për shembull, duke bërë një banjë të ngrohtë (jo dush që përkundrazi ka efekt stimulues) ose duke pirë lëngje qetësues (kamomil, qumësht të ngrohtë).Nëse keni uri në orën para gjumit hani diçka të lehtë. Shmangni ushqimet e pasura me yndyra ose proteina, duke i dhënë prioritet karbohidrateve.Flini në shtrat të rehatshëm, në një dhomë larg zhurmave, as shumë të ngrohtë e as shumë të ftohtë.Hani në orare të rregullta, duke shmangur ushqimet e bollshme afër gjumit.Shpërndajeni aktivitetin fizik gjatë ditës, duke e minimizuar pasditeve. Në oraret e mbrëmjes mund të kenë efekte stimuluese.