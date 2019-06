Digjet një pjesë e Gjykatës Themelore të Pejës

Në orët a para të mesnatës një zjarr ka rënë në Gjykatën Themelore të Pejës.

Dëmet mendohet se janë të konsiderueshme si në materiale, letra, arkiv ashtu edhe në teknikë.

Policia Rajonale e Pejës, Brigada e Zjarrfikësve të Pejës, Eksperti i Zjarreve dhe prokurori i Shtetit menjëherë i janë përgjigjur vendit të ngjarjes.

“Njëshi” ka përcjellë nga afër rrjedhën e ngjarjes dhe konsiderohet se dëmet janë të konsiderueshme.

Zjarri është arritur të sanohet falë zjarrfikësve për të mos u përhapur në përmasa shkatërruese.

Shkaqet e zjarrit zyrtarisht nuk dihen.

Kryetari i Gjykatës Themelore të Pejës, Kreshnik Radoniqi, i pyetur se nga dëmet e zjarrit a janë rrezikuar letra arkiva dhe lëndë me rëndësi të veçantë, i njëjti ka deklaruar se dëmet janë evidente porse nuk ka vend të brengosje të djegies dhe asgjësimit të materialeve me rëndësi të lartë ose konfidenciale.

“Janë çastet e para dhe askush nuk mund të flas me saktësi. Ajo çfarë dua t’ju siguroj juve ndaj është se dëmet janë evidente, por janë kryesisht materiale, pra në teknikë. Nga materialet, letrat me rëndësi, për çfarë po pyesni, ju siguroj se të gjitha që janë djegur eventualisht, qëndrojnë edhe në arkiva tjera dhe regjistra dhe kështu që nuk ka rrezik të zhdukjes së diçkaje, nëse po mendohet ashtu. Tani këtu janë organet përgjegjëse dhe gjatë ditës do të kemi detajet e rastit. Shkaqet e zjarrit nuk dihen” tha Radoniqi.

“Janë momentet e para që ju jeni këtu. Tani nuk mund t’ju themi asgjë zyrtare për shkaqet. Për pasojat mendoj se flet vet kryetari i Gjykatës. Ne jemi këtu dhe po hetojmë. Asgjë nuk mund të thuhet. Sonte në asnjë drejtim nuk mund ta vejmë gishtin. Normal ne me kujdes po hetojmë pistat. Shpejt do kemi rezultat konkret dhe të saktë. Na kuptoni sepse edhe rasti ka ndjeshmëri të lartë, është institucion i rëndësishëm. Deri tani të gjithë e kanë kryer punën profesionalisht dhe zjarri është sanuar”, tha Gashi.

Gjatë ditës priten detaje shtesë nga akterët kopetent të organeve të rendit dhe sigurisë, për rastin në fjalë.