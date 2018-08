Dietë për një nënë të shëndetshme e cila ushqen beben me gji

Dietë për një nënë të shëndetshme e cila ushqen me gji

Fokusohuni në të ngrënit e drithërave dhe farave të drithit

Plot gra pyeten se a duhet të ndjekin ndonjë dietë të posaçme gjer sa janë duke ushqyer me gjinjë. Lajmi i mirë është se si duket nuk duhet të bëni ndonjë ndryshim rrënjësor ndaj gjërave që hani dhe pini në këtë kohë, megjithëse ka ca gjëra me rëndësi të cilat duhet ti mbani në mend.

Një dietë e balancuar mirë është me rëndësi për shëndetin tuaj

Njëra nga mrekullitë e qumështit të gjirit është se mund ti plotësojë nevojat ushqimore të fëmijës tuaj edhe kur nuk jeni duke ngrënë si duhet. Por edhe pse foshnja juaj nuk do të vuaj nga ndonjë ushqim i pamjaftueshëm nga ana e juaj, nuk do të thotë se ju vetë nuk do të vuani nga ndonjë gjë. Marrja e mjaftueshme e vitaminave dhe materieve ushqyese është e rëndësishme sepse keni nevojë për energji për të plotësuar kërkesat fizike e kujdesit tuaj ndaj foshnjës së re.

Mendoni për përkujdesjen si një motivacion i vazhduar për të ndjekur një dietë të shëndetshme të cilën e mbanit gjatë shtatëzanisë. Fokusohuni në të ngrënit e drithërave dhe farave të drithit, pemë dhe perime të freskëta, dhe ushqime të cilat përmbajnë plot proteina, kalcium dhe hekur.

Të ngrënit mirë nuk do të thotë se duhet të hani shumë. Ekspertët deri me tani kanë rekomanduar se nënat që ushqenin me gjinjë të merrnin rreth 500 kalori shtesë në ditë, por studimet e fundit tregojnë se nuk ka nevojë për këtë rritje në kalori, thotë eksperti i të ushqyerit me gjinjë Kathleen Huggins, këshilluese në Qendrën e Foshnjës dhe autore e “Shoqëruesi i nënës në përkujdesje“. Nevojat e energjisë tek ju do të varen nga pesha momentale dhe për së shumti nga niveli i aktivitetit fizik – nuk ka ndonjë reçetë univerzale për të plotësuar nevojat e të gjithëve.

Të mbajturit dietë gjatë përkujdesjes është në rregull por shkoni ngadalë

Humbni peshë ngadalë (450 deri 900)duke kombinuar një dietë të shëndetshme, me yndyrë të ulët, dhe me ushtrime të kufizuara. Humbja e shpejtë e peshës mund të paraqet rrezik për foshnjën tuaj për shkak sepse liron toksinë normalisht të deponuara në yndyrën mbrenda trupit tuaj në qarkullimin e gjakut, duke rritur sasinë e këtyre kontaminuesve të cilët grumbullohen në qumështin tuaj. Nëqoftëse humbni më shumë se 900 gramë në javë, atëherë duhet të merrni kalori shtesë.

Nëqoftëse mendoni se duhet ta ndaloni të ushqyerit me gjinjë, mund të relaksoheni e sigurtë: Përkujdesja dhe të ushqyerit ndihmon që të hargjoni yndyrën e depozituar gjatë shtatëzanisë për të ju përgatitur për ushqimin e foshnjës. Prapëseprapë llogaritni së paku edhe në 10 muaj të tjerë gjer sa të ktheheni në peshën para shtatëzanisë. Dhe mos mendoni fare që të humbni peshë në 6 javët e para pasi që të ketë lindur foshnja juaj. Kufizimi i ushqimit tuaj në javët e hershme të ushqimit me qumësht gjiri, mund ta reduktojë qumështin tuaj.

Zvogëloni konsumimin e ca llojeve të peshkut

Në Mars të vitit 2004, Ministria e Ushqimit Dhe Medikamenteve dhe Agjensioni Për Mbrojtjen E Mjedisit nxori udhëzimet e reja për gratë të cilat janë duke u munduar të mbesin shtatëzënë, gratë të cilat veç janë shtatëzëna, nënat që ushqejnë me gjinjë, dhe fëmijët e vegjël se si mund ta limitojnë ekspozimin ndaj merkurit i cili gjendet tek peshqit.

Sipas udhëzimeve të Ministrisë dhe Agjensionit, duhet ta kufizoni veten në 360 gram të peshkut “Tuna“ të konzervuar dhe peshk tjetër të zier. Dhe duhet plotësisht të evitoni mishin e peshkaqenit, peshkun shpatë, makerelin dhe peshqi të tjerë. Disa ekspert me rigoroz rekomandojnë që të evitoni stek të tunës, makerelin spanjoll, dhe peshqi të tjerë sepse këta peshqi përmbajnë sasi të mëdha të merkurit.

Pini shumë ujë që të jeni e hidruar si duhet

Kur ushqeni me gjinjë, ju humbni lëngjet e trupit. Edhe pse nuk do të ndikojë në qumështin tuaj, do të duhej që të pini së paku 240 ml. ujë apo lëngje të tjera në ditë që të jeni e hidruar. Rregull tjetër është që të pini kur të jeni e etur, që të pini sa herë që të keni nevojë. Evitoni kafeinën, e cila mund të ju dehidrojë.

Kini kujdes shijen e gjërave që hani dhe pini

Disa ushqime me erë të fortë mund të shkaktojnë që foshnja juaj të jetë e irrituar. Do të jeni në gjendje që të dalloni se a është e irrituar foshnja juaj nga ndonjë gjë që e keni ngrënë apo pirë. Ajo do ta tregojë mosrehatinë e saj duke u shqetësuar, duke qajtur parreshtur, apo duke fjetur tejet pak.

Nëqoftëse foshnja juaj është alergjike në ndonjë gjë që keni ngrënë, mund të shihni reaksionet në lëkurën e saj (të skuqurat apo të enjturat), në frymëmarrjen e saj (frymëmarrja e vështirësuar apo ngulfatja).

Edhe pse disa nëna thonë se ushqimet e djegësta i shqetësojnë foshnjet e tyre, të provuarit dhe dhe të pësuarit janë udhëzuesit tuaj më të mirë, sepse irritimi i shkaktuar nga ushqimi ndryshon nga foshnja në foshnjë.

Nëqoftëse e shihni se mund të hani salsa të djegëst, burrito, pulë të pjekur me hudhra, dhe gjëra të tjera, pa e bërë të irrituar foshnjën tuaj, atëherë vazhdoni dhe me tutje. Një vërejtje: Disa nga përbërësit e rrezikshëm janë brokoli, lakra dhe qumështi i lopës.

Kontrolloni nivelin tuaj të hekurit

Edhe në rast se keni marrrë vitamina shtesë gjatë shtatëzanisë tuaj, tani më nuk keni nevojë më pasi që ju ka lindur foshnja juaj. Sidoqoftë, plot mjekë këshillojnë që të vazhdohet me marrjen e vitaminave të para lindjes, të cilët kanë sasi ekstra të hekurit, dhe atë gjatë tërë kohës e të ushqyerit me gjinjë.

Ose, nëqoftëse testet e juaja të gjakut tregojnë se niveli i hekurit është i ulët, atëherë mjeku do të mund të ju përshkruaj medikament për hekur shtesë. Nëqoftëse vazhdoni me vitamina shtesë në përgjithësi, prapësëprapë mbani në mend se nuk mund të zëvendësojne të ushqyerit e dobët. Përpiquni që të hani një dietë të balansuar mirë, një dietë me ushqim të llojllojshëm.