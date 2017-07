Dieta që ju sjell gjallëri dhe vitalitet

Pas shtatë ditëve ju do të filloni të ndiheni më i lehtë për shkak se do të jeni më i lehtë për së paku 5 kilogramë. Do të kesh gjallëri të shtuar dhe temperament të përmirësuar. Ky program është i qëlluar për ata që dëshirojnë të humbin peshë prej 5 deri në 10 kilogram në javë. Përveç tjerash të rregullon qëndrimin dhe emocionet për arsyet se të pastron dhe lulëzon sistemin. Efikasiteti i kësaj diete për humbje peshe për 7 ditë, është se ushqimi që konsumohet mbaron duke djegur më shumë kalori se sa ka vet ushqimi.

Gjatë shtatë ditëve të para ju duhet të hiqni dorë nga të gjitha llojet e alkoolit dhe duhet të konsumoni së paku 10 deri 15 gota ujë në ditë… gota të mëdha!

Dita e parë: Të gjitha frutat përveç bananeve. Dita e parë e juaja përbëhet nga të gjitha frutat që dëshiron. Fuqimisht sugjerohet të konsumoni shumë limon në ditën e parë, ndërsa preferohen frutat që kanë më shumë lëngje. Frutat janë ushqimet e përsosura të natyrës. Ato ofrojnë gjithçka që ju mund të dëshironi për të jetuar një jetë të shëndetshme.

Dita e Dytë: Të gjitha perimet. Ju inkurajoheni të hani deri sa të mbusheni me të gjitha perimet që dëshironi si të gatuar ashtu edhe të pa gatuar. Nuk ka kufizim në sasi apo lloj që dëshironi të zgjidhni. Për karbohidratet tua komplekse, ju do të filloni ditën tuaj të dytë me një patate të madhe të pjekur për mëngjes. Ju mund t’i shtoni pak gjalpë patetes po deshët.

Pjesa vazhduese e ditës së dytë përbëhet nga perimet që janë thjeshtë pa kalori dhe ofrojnë vlerat ushqyese esenciale dhe fibër.

Dita e Tretë: Një përzierje të frutave dhe perimeve që zgjidhni ju vet si dëshironi. Çfarëdo sasie, çfarëdo madhësie. Por akoma jo banane. S’ka as patate sot.

Dita e tretë eliminon pataten për shkak se ju i merrni karbohidratet tua përmes frutave. Sistemi juaj tash është i përgatitur për të filluar të djeg kilogramët e tepërt. Ju prapë do të lakmoni por kjo do të filloj të venitet nga dita e katërt.

Dita e Katërt: Banane dhe qumësht. Sot ju do të hani 8 e më shumë banane dhe pini tri gota qumësht. Kjo do të kombinohet me një supë speciale e cila mund të pihet në sasi të kufizuar. Ju sigurisht se nuk do të hani të gjitha bananet që ju lejohet, por ato i ke për potasiumin që ke humbur dhe sodiumin që të ka munguar tri ditëve të fundit. Ju do të filloni të vëreni humbjen e dëshirës për ëmbëlsira dhe do të befasoheni se sa lehtë kjo ditë do të kaloj.

Dita e Pestë: Sot është ditë gostie. Sot ju do të hani mish lope dhe domate. Ha dy porcione nga 300 gram mish lope. Bën edhe hamburger. Kombino ketë ushqim me 6 domate të plota. Në ditën e pestë ju duhet të rrisni sasinë e pirjes së ujit për 1 litër. Kjo është për të pastruar sistemin tuaj nga acidi urik që do të prodhosh.

Dita e Gjashtë: Mish lope dhe perime. Sot mish lope dhe perime pa kufizim. Ha sa të do zemra.

Dita e gjashtë është e njëjtë me ditën e pestë, hekur dhe proteina nga mishi lopës, vitamina dhe fibër nga perimet. Me sot sistemi juaj është totalisht i prirë për të humbur peshë. Ju gjithashtu duhet të vëreni ndryshime të dukshëm në mënyrën që dukesh sot krahasuar me ditën e parë.

Dita e Shtatë: Sot ushqimi juaj përbëhet nga orizi i kaftë, lëng frutash dhe të gjitha perimet që dëshiron të konsumosh. Dita e shtatë përfundon programin sikur një cigare e mirë (mos u habit s’ka cigare t’mirë) që përdoret për ti përfunduar ushqimet viktoriane, përveç se në mënyrë shumë më të shëndetshme. Tash ke sistemin tuaj nën kontroll dhe ai duhet të falënderoj për shpëlarjen dhe pastrimin që i ke dhënë./Mesazhi/