Dialogu vazhdon në shtator

Martin tha në një konferencë shtypi mbi çështjen e gazetarëve nëse ndryshimi i kufijve mund të jetë një nga temat në takimin e ardhshëm midis presidentit serb Aleksandar Vuçiq dhe homologut të tij nga Kosova Hashim Thaçi në shtator.Ai shtoi se Vuçiq dhe Thaçi ranë dakord të intensifikojnë dialogun dhe të takohen në shtator dhe se ata kishin një diskutim intensiv dhe produktiv të kornizës së një marrëveshjeje për një normalizim gjithëpërfshirës dhe të përhershëm të marrëdhënieve.“Një zgjidhje e qëndrueshme do të thotë një zgjidhje e qëndrueshme dhe realiste në përputhje me të drejtën ndërkombëtare,” tha Martin.Dialogu me ndërmjetësimin e BE-së, sipas tij, duhet të inkurajojë bashkëpunimin e të dy palëve dhe t’i ndihmojë ata të përparojnë në rrugën evropiane dhe të përmirësojnë jetën e qytetarëve.