Dëshmitarja e masakrës së Reçakut, Drita Dugolli: Në Tribunalin e Hagës nuk na u lejua të tregojmë çfarë ndodhi në Reçak

Drita Dugolli e cila për krimin në Reçak kishte dëshmuar edhe në Tribunalin e Hagës, thotë se në Hagë nuk i ishte lejuar të thoshte krejt atë që kishte parë. Edhe Sylejman Kllokoqi, kameramani që i dërgoi botës pamjet e asaj që kishte ndodhur në Reçak, thotë se nuk beson që ata që e kryen këtë krim do të marrin dënimin e merituar. Në vendin e quajtur “Gropa e Babushit ”, 20 vjet më parë u masakruan 45 civil shqiptarë. Tash pas dy dekadash, ngjyra e kuqe simbolizon gjakun e atyre që u masakruan nga forcat serbe. Se në këtë fshat pati krim kundër njerëzimit ka edhe dëshmi të tjera. Kjo shtëpi u përball me breshëri plumbash, por ajo qëndron ende në këmbë duke i bërë edhe më të freskëta pamjet e janarit të vitit 1999. Këto pamje të rënda, Sylejman Kllokoqi ishte kameramani i pari që i solli në sy të botës. “U ktheva shumë shpejt në Prishtinë. Ndoshta kisha xhiruar një ose dy minuta, por dëshiroja që pamjet të transmetoheshin në televizionet botërore. Dhe lajmi im, pamjet, kanë shkuar fillimisht në Londër. Më pas Londra ka shpërndarë ato në të gjitha televizionet e botës”, deklaroi për RTV Dukagjinin Sylejman Kllokoqi. Kllokoqi ishte xhirues edhe i luftës së Bosnjës. Kjo thotë se i ndihmoi të jetë i shpejt në përcjelljen e lajmit nëpër botë. Njëzet vjet pas nuk beson se ata që e kryen këtë krim do të dënohen. “Ka shumë xhirime, shihen policët që kanë hyrë nëpër shtëpi të shqiptarëve. Janë pamje ku shihen edhe makinat e blinduara”, tregon më tej Sylejman Kllokoqi. Drita Dugolli, që humbi familjarë në këtë masakër ishte edhe një nga dëshmitaret në Tribunalin e Hagës, kundër kasapit të Ballkanit, Sllobodan Milloshovic. Rrëfen se 15 janari ishte dita më e rëndë në jetën e saj. “Me 15 janar, ditën që është bërë masakra, ne kemi qenë në shtëpi. Kanë ardhur forcat serbe, policia dhe ushtria, na kanë rrethakuar, na kanë nxjerrë nga shtëpitë dhe na kanë ndarë gratë e fëmijët veç, burrat veç. Grata dhe fëmijët hyjmë në një shtëpi të fqinjëve, ndërsa burrat na i marrin për t’i vrarë”, rrëfen Drita Dugolli. Dugolli në vitin 2002, qëndroi 12 ditë në Tibunalin e Hagës. Veçse thotë se nuk e kishte lirinë e plotë të shprehte atë që pa me sy. “Me Tribunalin e Hagës nuk jam aspak e kënaqur. Nuk na kanë lejuar të tregojmë atë se çfarë na ka ndodhë, por jemi përgjigjur vetëm për pyetjet që ata na kanë bërë. Unë kam pasur dëshirë të tregoj çfarë kamë parë me sytë e mi, jo çfarë kam dëgjuar, por nuk na kanë lejuar. Ata nuk na kanë pyetur shumë rreth masakrës”, rrëfen më tej Drita Dugolli. Ish-presidenti jugosllav Sllobodan Millosheviq u gjet i vdekur në qelinë e tij në Gjykatën e Hagës, pa u dënuar. 64-vjeçari Milloseviç po i nënshtrohej gjykimit që nga shkurti i vitit 2002 në më shumë se 60 akuza për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit në konfliktet e Ballkanit. Gjykimi i tij ishte ndërprerë shumë herë për shkak të gjendjes së tij të dobët shëndetësore shkaktuar nga sëmundja e zemrës dhe tensioni i lartë.