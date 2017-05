A deshiron nje foto te castit? Une jam fotograf i pastrehe (Foto)

Tre shoqet po shkrepnin foto prane nje peme qershie te mbushur me lule.

Nje i pastrehe u afrohet dhe u sugjeron te shkunde pemen teksa shkrepnin fotot.

Fotot ishin realisht shume te bukura nen rrebeshin e petaleve te qershise.

Tre vajzat vendosen ta ndihmojne te pastrehun. I blene nje aparat fotografik te castit, i mesuan si ta perdore dhe i propozuan nje ide per te joshur sa me shume njerez: Te mbaje nje karton mbi te cilin shkruhet:

“A deshiron nje foto te castit? Une jam fotograf i pastrehe. Me ndihmo me 5 paund foton!”