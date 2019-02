Deputetët miratojnë buxhetin për vitin 2019

Pas një seance maratonike, e cila filloi 11 në mëngjes, është votuar projektligji për buxhetin e vitit 2019. Pas diskutimesh ndërmjet deputetëve, kjo pikë e rendit ditës që ishte e shtata me radhë u votua me 64 vota pro. Ky buxhet që arrinë vlerën prej 2.3 miliardë euro është buxheti më i lartë që ka pasur ndonjëherë Kosova. Deputetët e Vetëvendosjes dhe LDK-së kanë qenë kundër dhe se janë deklaruar që në fillim se nuk do ta votojnë. Ndërsa, deputetët e PSD-së e kanë votuar këtë buxhet pasi kërkesa e tyre për shkarkimin e Ministrit serb, Nenad Rikalo është realizuar, ku sot Kryeministri Haradinaj e ka liruar nga pozita e Ministrit të Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural.