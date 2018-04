Demarkacioni kaloi, korrigjimi ende s’ka nisur

Për më shumë se një muaj pas miratimit të Demarkacionit në Kuvend Qeveria e Kosovës ende nuk ka ndërmarrë hapa për korrigjimin e kufirit me Malin e Zi, ndonëse një gjë e tillë ishte premtuar.

Zyrtarë të ekzekutivit thonë se së shpejti do ta nisë punën Task Forca e përbashkët për kufirin, pjesë e së cilës do të jetë ish-deputeti i LDK-së, Shpejtim Bulliqi, shkruan sot Gazeta “Zëri”.

Pas më shumë se një muaji prejse është ratifikuar Marrëveshja e Demarkacionit me Malin e Zi (21 mars) Qeveria e Kosovës ende nuk ka nisur punën për rishikimin (korrigjimin) e Marrëveshjes së Vjenës, ndonëse premtojnë se një gjë të tillë do ta bëjnë shumë shpejt.

Zyrtarët e ekzekutivit të vendit kanë njoftuar për “Zërin” se tashmë janë duke i bërë përgatitjet për krijimin e një Task Force të përbashkët mes të dyja vendeve për të nisur punën e korrigjimit të Marrëveshjes për pikat kontestuese.

Me këtë rast nga Qeveria kanë thënë se Komisioni Shtetëror, i drejtuar nga Shpejtim Bulliqi, do të jetë ai i cili do të marrë pjesë në rishikimin e Marrëveshjes së 2015-ës.