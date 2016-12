Delawie kundër ndërtimit të murit në Mitrovicë

Ambasadori i SHBA në Kosovë, Greg Delawie, tha se ndërtimi i murit në veri të Mitrovicës në afërsi të urës mbi Ibër nuk kontribuon në afrimin e njerëzve.

“Unë besoj se muri nuk shkon në favor të afrimit të njerëzve. Mendoj se kjo duhet të zgjidhet në përputhje me ligjet e Kosovës, dhe shpresoj se të gjitha palët do të diskutojnë çështjen lidhur me urën në Mitrovicë dhe të gjejnë një mënyrë për të punuar së bashku, për të përmirësuar situatën për të gjithë në Mitrovicë – të gjithë qytetarët e Mitrovicës”, tha Delawie në një intervistë për RTK2, raporton B92.

Diplomati amerikan tha se ai ishte i bindur se e ardhmja e Kosovës varet nga ajo që të gjithë duhet të punojnë së bashku.

“Në integrimin e të gjitha komuniteteve, duke pranuar se Kosova është një shoqëri multietnike dhe që gjithmonë do të jetë kështu, ku komunitetet pakicë ndihen si në shtëpi”, ka thënë Delawie.

Ai përsëriti se SHBA mbështet transformimin e Forcës së Sigurisë së Kosovës në Forcat e Armatosura të Kosovës.

Sipas tij, marrëveshja për demarkacionin e vijës kufitare me Malin e Zi është e mirë dhe duhet të votohet nga të gjithë parlamentarët, pavarësisht se cilës parti i përkasin.

“Në thelb ratifikohet kufiri që ka ekzistuar në mes të Kosovës dhe Malit të Zi, kur Kosova ishte krahinë në vitin 1974. Kjo është ajo që është e përfshirë në Kushtetutën e Kosovës. Kjo është në Planin e Ahtisaarit, ashtu që që vija kufitare që nxorri Komisioni është e përkryer. Mendoj se parlamenti duhet të votojë për miratim dhe mendoj se deputetët duhet t’a mbështesin atë”, tha diplomati amerikan.

Duke folur për Gjykatën Speciale për krime lufte të supozuara, Delawie tha se ky është hap më afër Evropës dhe se është e nevojshme që të sqarohen ngjarjet fatkeqe që kanë ndodhur gjatë luftës.

“Kjo nuk është një përpjekje që të nënvlerësohet lufta çlirimtare apo ndonjë çështje tjetër politike. Kjo është një çështje e sundimit të ligjit dhe unë jam i bindur se Gjykata do të merret në mënyrë të duhur me të”, ka thënë Delawie.