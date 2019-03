Deklaratat skandaloze nga Serbia: Policinë dhe Ushtrinë i kemi gati për veri

Ministri i Punëve të Brendshme të Serbisë, Nebojsha Stefanoviq, njëjtë sikurse Ivica Daçiq, thotë se policia dhe ushtria e Serbisë janë në gjendje gatishmërie në rast se Kosova do të tentojë të ndërhyjë në veri.

Megjithatë sipas tij gjendja e sigurisë në Kosovë është relativisht e qëndrueshme, shkruan Novosti.

Këto deklarime ai i ka bërë derisa ka prezantuar një raport të ministrisë së tij për punën që ka bërë në fushën e sigurisë, duke përmendur incidentet të ndryshme të ndërlidhura me pakicat.

Lidhur me situatën e sigurisë në veri të Kosovës dje ka folur edhe zëdhënësi i KFOR-it, Vincenzo Grassov, i cili ka thënë se nuk ka asnjë shenjë se mund të ketë tensionim të situatës. Këto deklarime të Grassov kanë ardhur pasi Daçiq kishte thënë se e kanë paralajmëruar KFOR-in se në rast se Kosova do të provojë të ndërhyjë në veri, Serbia do të intervenojë ushtarakisht.