DASH: Mezi po presim të punojmë me qeverinë Kurti për zhvillim ekonomik e sundim të ligjit

Krijimin e Qeverisë së Republikës së Kosovës e kanë përshëndetur edhe nga Departamenti i Shtetit Amerikan.

Zëdhënësja e DASH-it, Morgan Ortagus, ka thënë se mezi po presin që të punojnë në forcimin e partneritetit dhe për të punuar së bashku me qëllim të rritjes ekonomike dhe forcimit të sundimit të ligjit.

“Përgëzime për popullin e Kosovës pas krijimit të qeverisë së re. Ne mezi po presim të ndërtojmë partneritet të fortë dhe të punojmë së bashku për të nxitur rritje ekonomike, forcimin e sundimit të ligjit dhe për të mbështetur prosperitetin për njerëzit dhe për rajonin”, ka shkruar Ortagus në twitter.

Congratulations to the people of #Kosovo on the formation of a new government. We look forward to building on our strong partnership and working together to foster economic growth, strengthen the rule of law, and support greater prosperity for the people of the region.— Morgan Ortagus (@statedeptspox) February 4, 2020