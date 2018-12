Dardan Sejdiu i PSD-së: Nuk do t’i ndalim “pazaret” me Qeverinë

Shefi i Grupit parlamentar të PSD-së, Dardan Sejdiu, ka përmendur pesë kushtet e PSD-së, për votimin e ligjit për ndarjet buxhetore për vitin e ardhshëm.

“Në njërën anë: propagandë, manipulim, falsitet dhe demagogji. Populizëm djathtist. Profeci sektare për të grishur ithtarët. Pazar për vota personale. Asnjë rezultat për Republikën. Në tjetrën anë: politika publike, propozime, ide, alternativa. Negociata për zgjidhje të pabarazive dhe padrejtësive shoqërore. Rezultate konkrete për Republikën”, shkruan Sejdiu në Facebook.

Ai me këtë rast ka treguar pesë kushtet e PSD-së për votimin e ligjit për ndarjet buxhetore.

PAGA TË DINJITETSHME

“Pazari” i parë ka të bëjë me Ligjin për paga, me theks të veçantë në kërkesat e sektorit të shëndetësisë! Kemi kushtëzuar votën tonë me leximin e dytë të këtij ligji, para votës në lexim të dytë për ndarjet buxhetore!

Sot, qytetarët e kësaj republike kërkojnë shërbime shëndetësore gjithandej, dhe kjo kryesisht për shkak të sistemit tonë të dobët shëndetësor! Sot, mantelbardhët janë profesioni më i sulmuar për ikje nga Kosova! Çdo ditë e më shumë, personat që ushtrojnë këtë profesion, largohen nga Kosova për shkak se paguhen me paga që as për së afërmi nuk shpërblejnë punën, investimin në vete dhe përgjegjësitë që kanë!

Tutje, ne si shoqëri investojmë shuma të mëdha në edukimin e mjekëve e teknikëve mjekësor për të lejuar që ata të ikin për paga më të dinjitetshme në vende tjera!

Beteja jonë duhet të jetë që ti mbajmë në Kosovë, e pra paga e dinjitetshme është fillimi! Pra, ky është “pazari” jonë i parë!

DIALOGU ME SERBINË SHKËPUTET NDA DORA E NJË NJERIUT!

“Pazari” jonë i dytë ka të bëjë me Ligjin për Dialogun.

Ky ligj mundëson ligjërisht rol qendror të Kuvendit të Republikës dhe vendimmarje konsensuale gjatë procesit negociues. Një dialog me Serbinë që nuk është në dorën e një njeriut.

ULJA E ZËVËNDËS-MINISTRAVE NË 2 PËR ÇDO MINISTRI NGA 4-5 SA JANË SOT!

“Pazari” jonë i tretë ka të bëjë me kalimin e ligjit për qeverinë në një afat kohor jo më larg se 3 muaj nga dita kur është votuar në lexim të parë ligji për ndarjet buxhetore! Ky “pazar” nënkupton uljen e numrit të zavendës-ministrave në dy më së shumti për ministri! Një ulje drastike prej 4-5 sosh, sa janë sot!

SHKARKIMIN E NENAD RIKALLO DHE FUNKSIONALIZIM I BUJQËSISË!

“Pazari” jonë i katërt ka të bëjë me funksionalizimin e Ministrisë së Bujqësisë, e kjo nënkupton largimin e Nenad Rikallos nga kjo Ministri!

Sot importi kryesor janë gjërat ushqimore! Industria e përpunimit të ushqimit, si dhe fermat dhe bujqi e Kosovës kanë nevojë për strategji dhe udhëheqje që ndërton kapacitete për zëvëndësim të importeve, e pra edhe për zhvillim të qëndrueshëm ekonomik, e vende të reja të punës! Kjo bëhet me Ministri të Bujqësisë të funksionalizuar!

KOSOVA ME KOD PENSIONAL PËR TË GJITHË MERITORËT DHE PËRJASHTUES PËR TË GJITHË MASHTRUESIT!

“Pazari” jonë i pestë ka të bëjë me ndërtimin e një komisioni të veçantë që do të hartojë kodin pensional të Kosovës!

Ligji për ndarje buxhetore i Republikës është tepër shumë i ngarkuar me skema sociale e benefite pensionale. Janë plotë 465 milion euro në te për skema të tilla! Dhe këto mjete nuk janë të alokuara as në mënyrë të drejtë e as për ata që duhet t’i gëzojnë benefitet pensionale dhe invalidore!

Thjesht thënë në keto skema ka shumë profiter e mashtrues! Si PSD, mbetemi të bindur se mund të reduktohet kjo ngarkesë buxhetore.

Disa herë në Kuvend e kemi shprehur rrugën përpara për t’u siguruar që e kemi një sistem të mirëfilltë pensional, me ç’rast ta bëjmë një kod pensional, ku definohet edhe kontributi i secilit prej nesh, por edhe benefitet pensionale, që duhet gëzuar nga ata që meritojnë pensione, e në të njëjtën kohë të pastrohen listat nga keqpërdoruesit e mundshëm!

Duke bërë këtë reformë jemi të bindur që buxhetit të Kosovës mund t’ia shpëtojmë afër 100 milion euro që nga vitit 2020! Paramendojeni nëse këto mjete të kursyera i ridestinojmë në digjitalizimin e arsimit fillor e të mesëm në Kosovë!

Eh pra ky është “pazari” jonë i pestë!

Po, nuk do t’i ndali këto “pazare” për aq kohë sa jam në politikë!

Politika nuk është vetëm kundërshtim pa alternativë, e politikëbërja e mundshme vetëm nga pozicioni i pushtetit!

Çdo ditë dhe nga çdo pozicion, për shumicën që ka pak!

Ndryshe, PSD opozitare në seancën e së premtes të Kuvendit të Kosovës, e shpëtoi koalicionin qeverisës duke ia bërë kuorumin për ta votuar buxhetin për 2019.