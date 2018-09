Kamera e ardhshme e GoPro është parë në një dyqan dhe është fotografuar nga një person që ka shpërndarë foton. Kamera GoPro Hero 7 pritet që publikohet gjatë këtij muaji nga kompania.

Kjo kamerë pritet të vije në tri ngjyra: të bardhë, të argjendë dhe të zezë. Kamera do të ketë disa karakteristika si për shembull stabilizim të imazhit, do të jetë ‘Waterproof’ dhe nuk do të ketë një ekran para sikurse modelet e kaluar.