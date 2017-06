Daka: Sot përfundon rinumërimi, nuk ka datë zyrtare për certifikim të rezultateve

Rinumërimi i 280 kutive të votimit do të përfundojë sot. Kështu ka bërë të ditur për Telegrafin, kryetarja e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Valdete Daka.

Daka ka thënë se menjëherë pas përfundimit të rinumërimit të këtyre kutive, do të fillojë numërimi i votave me kusht.

“Rinumërimi i 280 kutive pritet sot me përfundua, deri në këto momente nuk kom informatë nëse kanë përfundua apo jo, por unë e di që përfundon sot dhe pastaj fillon numërimi i votave me kusht”, ka thënë Daka, për Telegrafin.

E pyetur se kur do të ndodhë certifikimi i rezultateve të zgjedhjeve të 11 qershorit, Daka ka thënë se nuk mund të japë ndonjë datë të saktë.

“Certifikimi i rezultateve pritet të bëhet pasi që të përfundojnë të gjitha procedurat shpallja e rezultateve përfundimtare dhe ankesave eventuale . Nuk mundem me dhënë datë të saktë, sepse nuk e di a ka me pas ankesa, nëse ka varet prej PZAP-it se sa shpejt do t’i kryejnë, kështu që nuk mundem të paragjykoj”, u shpreh Daka.