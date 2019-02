Daçiq: Ta shfrytëzojmë derisa Trump është president, të arrijmë marrëveshje me Kosovën

Shefi i diplomacisë serbe, Ivica Daçiq, ka thënë se Serbia duhet ta shfrytëzojë momentin pozitiv në marrëdhëniet ndërkombëtare për të arritur një marrëveshje me Kosovën, deri në përfundimin e mandatit të presidentit amerikan Donald Trump. Mediat serbe shkruajnë së aktualisht në Këshillin e Sigurimit të OKB-së po zhvillohet një betejë e lidhur me atë nëse në shkurt do të mbahet seanca për Kosovën. Ndërsa ministri serb i Punëve të Jashtme, Ivica Daçiq, ka thënë se Guinea Ekuatoriale, si kryesuese e KS të OKB, ka insistuar që të mbahet kjo mbledhje, por miratimin e rendit të ditës mujor e kanë parandaluar me kundërshtimin e tyre SHBA, Britania e Madhe, Gjermania dhe Polonia. Për shefin e diplomacisë serbe “është e habitshme që në kohën kur është bllokuar dialog, shkaku i taksës të vendosur nga Kosova, këto vende nuk duan të diskutohet për të”. “Nuk e ka futur Serbia praktikën që seancat të mbahen çdo tre muaj, por Sekretari i përgjithshëm dhe i OKB-së shkruan raportet e tij në tre muaj. Ne jemi të gatshëm për kompromis, por absolutisht dënojmë përpjekjen për të dëbuar temën e Kosovës nga rendi i ditës i Këshillit të Sigurimit të OKB-së”, ka thënë Daçiq, për “Tanjug”. Daçiqi ka thënë se sa është e nevojshme për të diskutuar për Kosovën “këtë e vërtetojnë edhe vendimet e njëanshme dhe të paarsyeshme të Prishtinës’, siç është ajo e mbrëmshmja për Trepçën”, përcjell Telegrafi. “Autoritetet në Prishtinë janë kërcënimi më i madh për stabilitetin dhe paqen në rajon në këtë moment, kështu që nuk ka asnjë justifikim për përpjekjet e vendeve perëndimore për të hequr seancat e Këshillit të Sigurimit të OKB-së për Kosovën”. Më tej shefi i diplomacisë serbe ka thënë se “është shumë e rëndësishme që të shfrytëzohet momenti pozitiv në marrëdhëniet ndërkombëtare, në mënyrë që të bëhen të gjitha përpjekjet për të arritur një zgjidhje të qëndrueshme, deri në përfundimin e mandatit të presidentit amerikan Trump, sepse administrata e tij i ka hapur derën kompromisit, për dallim nga paraardhësit që as nuk donin të flasin për asgjë tjetër përveç njohjes së Kosovës”. “Gjithashtu, duhet të përdoret qëndrimi pozitiv i Mogherinit për nevojën e kompromisit. Me një fjalë, në qoftë se në dy vitet e ardhshme nuk arrihet marrëveshje, vështirë mund të shpresojmë për një zgjidhje pozitive për Serbinë”, tha Daçiq.