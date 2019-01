Çmimi i një jete njerëzore: ulja e pabesueshme e një helikopteri

Një helikopter në Francë ka bërë një “ulje” të pabesueshme, dukeu fiksuar për pak minuta në një shpat mali, ku si mision kishte shpëtimin e një skiatori.

Piloti e fiksoi një një pikë tërësisht të paaksesueshme, në mënyrë që ekipi i shpëtimit të tërhiqte skiatorin e dëmtuar.

Interesant ishte një koment ku dikush imagjinoi komunikimin e pilotit me gruan e tij pas misionit.

– “I dashur, si ishte dita jote sot?”

-“E di, kam balancuar helikopterin në një shpat malor për të shpëtuar disa njerëz”. /tesheshi.com/

Unbelievable flying and landing at that slope to rescue an injured skier

By French mountain police 👏 pic.twitter.com/zmNld40XuG

— Rotarywing (@Rotarywings1) January 8, 2019