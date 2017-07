Edhe shkencerisht eshte konfirmuar se detyrat logjike e stimulojne trurin qe te kete mendime me te kthjellura, dhe per me teper e ngadalesojne procesin e plakjes.

Ato nuk jane prezente vetem ne testet e shkollave dhe universiteteve, por ne shume raste kryhen edhe per kohe te lire.

Detyra e meposhtme eshte pikerisht e kohes se lire, dhe ju aktivizon jo vetem trurin dhe koncentrimin, por edhe shqisen e shikimit. Pra, detyra juaj eshte: Cili tank mbushet i pari? /MESAZHI/