Cilat janë 7 produktet ushqimore që po ju shkatërrojnë veshkat

Shëndeti i veshkave tuaja varet pervec tjerash nga stili juaj i jeteses dhe llojet e ushqimeve qe i konsumoni. Lista e meposhtme ju ndihmon ti identifikoni ato.

Mishi i kuq

Një nga vlerat e mishit të kuq janë përmbajtja e proteinave. Trupi ka nevojë për proteina për t’u rritur dhe për të ndërtuar muskujt, por gjithashtu është sfiduese për metabolizmin e veshkave. Mishi i kuq ka një përqëndrim të lartë të yndyrnave të ngopura. Veshkat kanë nevojë për yndyrna për të punuar si duhet, por sasia e tepruar mund të shkaktojë formimin e qelizave të quajtura makrofagë në idet e veshkave. Kjo dëmton veshkat duke krijuar mbetjet acide në trup. Mishi i kuq, përmban një sasi të lartë të elementit të quajtur purinë, e cila stimulon prodhimin e acidit urik. Veshkat zakonisht përpunojnë acidin urik, por kur ju merrni shumë purinë, gurët e dhimbshëm priren të zhvillohen.

Kripa

Natriumi është një përbërës i rëndësishëm që ndihmon truin të mbajnë ekuilibrin e duhur të lëngjeve. Kur keni shumë kripë në dietën tuaj, veshkat janë të detyruar të mbajnë më shumë ujë për ta zbutur atë. Kjo ngre presionin e gjakut dhe mund të dëmtojë edhe strukturat mikroskopike brenda veshkave që kryejnë filtrimin. Për të kufizuar konsumin e natriumit, hani sa më shumë ushqime të freskëta, në mënyrë që të kontrolloni përmbajtjen e kripës.

Kafeina

Shumë prej nesh kanë nevojë për një sasi të përditshëm të kafeinës në mëngjes plus një dozë ose më tepër gjatë gjithë ditës. Kafeina është një nxitës që përshpejton rrjedhjen e gjakut dhe mund të rrisë presionin e gjakut. Gjithashtu kafeina ndikon në aftësinë e veshkës për të absorbuar ujin dhe mund të çojë në dehidrim.

Në sasi të vogla, kafeina nuk i ‘streson’ veshkat . Për aq kohë sa ju konsumoni deri në tre kafe në ditë dhe siguroheni që ato ti shoqëroni me ujë për të mos lejuar dehidratimin atëherë nuk do të hasni probleme.

Soda dhe Pijet Energjike

Ato janë një bum energjik të ngarkuara me sheqerna kafeinë apo sheqerna artificiale, ngjyrues dhe kimikate të ndryshme. Nëse i mbani larg dietës tuaj do i bëni një nder gjithë organizmit tuaj.

Veshkat janë të detyruara të nxjerrin një pjesë të madhe të saj në urinë, por me kalimin e kohës, nivelet e larta të sheqerit në gjak do të dëmtojnë indet e veshkave dhe do të ulin aftësinë e tyre për të filtruar gjakun.

Produktet e qumështit

Produktet e qumështit janë të pasura me kalcium dhe lëndë ushqyese të tjera, si dhe me proteina. Ata mund të jenë një shtesë e shëndetshme në dietën tuaj, por nuk duhet të konsumohen më sasi të tepruara. Shumë kalcium mund të çojë në krijimin e gurëve në veshka.

Studimet kanë treguar se kufizimi i qumështit për njerëzit me sëmundje të veshkave mund të vonojë nevojën për dializë, një proces që filtron gjakun kur veshkat bëhen të paafta.

Ushqimi jo-organik

Nuk është ndonjë e re që injektimi i lëndëve jo organike në ushqimet e ndryshme nuk është aspak i shëndetshëm për trupin e njeriut. Por ato kanë nëj ndikim edhe më të madh te personat që vuajnë nga veshkat.

Studimet e fundit kanë treguar se njerëzit me sëmundje kronike të veshkave kanë tendencë të kenë nivele më të larta të mbetjeve të pesticideve në trupat e tyre. Lidhja e saktë midis pesticideve dhe sëmundjeve të veshkave ende nuk dihet, por hulumtuesit mendojnë se një nivel i lartë i mbetjeve të pesticideve në trup shkakton dëme të konsiderueshme oksidative të veshkave.