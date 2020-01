Challandes publikon formacionin kundër sfidës me Suedinë

Është publikuar formacioni zyrtar i Kosovës, për ndeshjen kundër Suedisë.

Në Doha, Kosova do të luajë miqësoren kundër kombëtares së Suedisë, shkruan lajmi.net.

Kosova dhe Suedia do të përballen me njëra tjetrën me fillim nga ora 15:45.

Për këtë ndeshje, Bernard Challandes ka vendosur t’iu jap hapësira disa lojtarëve që nuk kanë luajtur kurrë me fanellën e Kosovës.

Më poshtë lajmi.net ua përcjell formacionin zyrtar të Kosovës.

Dardanian Football

Official formation – #SWEKOS



What do you think about it?

