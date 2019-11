Challandes: E pabesueshme sfida me Anglinë, vlen shumë për Maqedoninë

Nuk ka vlerë sa i përket objektivit për t’u kualifikuar në Euro 2020, pasi tashmë Kosova e ka të pamundur ta parakalojë Çekinë, por mbetet shumë e rëndësishme për të patur moralin lart për ndeshjen e muajit mars, me Maqedoninë në Ligën e Kombeve. Ky është mesazhi që jep Bernard Challandes, në konferencën për shtyp për përballjen me Anglinë në “Fadil Vokrri”, shkruan supersport.

“Për mua është një ndeshje shumë shumë e rëndësishme, sepse me këtë mbyllet xhiroja kualifikuese dhe është e rëndësishme para lojës me Maqedoninë. Para kualifikueseve, nëse ju kujtohet, ju thosha se ato do të na shërbejnë për të bërë përvojë dhe përparim. Kjo ndeshje është mundësi e mirë për të bërë më shumë përvojë. Për ne do të jetë një ndeshje e mrekullueshme”.

Anglia me shumë potencial: Anglia ka potencial të jashtëzakonshëm sulmues, shënon shumë gola, duke fituar 7-0, 6-0 dhe 5-0. Për ne mbetet një sfidë e pabesueshme. Si trajner, mund ta shijoj këtë lojë. Kjo është ndeshja e 1001-të për Anglinë, ndërsa për ne është e 29-ta . Ata kanë më shumë përvojë se ne.

Mungesa e Sterling: Për ne nuk është lajm i mirë. Është dyfish lajm i keq. Ai është një prej më të mirëve në botë në pozitën e tij. Por, ata nuk kanë vetëm atë. Ata kanë lojtar tjerë shumë cilësorë. E kam parë edhe Rashfordin, Sanchon dhe Abrahamin, Anglia ka shumë lojtarë të mirë, luan apo jo Sterlingu.