çfarë ndodh me trupin tuaj nëse e zëvendësoni çdo pije me ujë

A keni menduar ndonjëherë se çfarë do të ndodhte me trupin tuaj, nëse do të zëvendësonit çdo pije me ujë. Uji është burimi i jetës, ndaj mos u trembni ta provoni pasi asgjë veç përfitimeve nuk do të keni. Kjo është një sfidë që kanë hapur nutricionistët dhe të gjitha përfundimet e mëposhtme kanë dalë nga studime të shumta shkencore. Zbuloni se çfarë do të ndodhë me ju nëse pini çdo ditë vetëm ujë

Do të humbni peshë më shpejtë

Nëse për 9 ditë ju pini vetëm ujë ju digjni të njëjtën sasi kalorish sikur të kishit vrapuar 8 km në një ditë.

Rrisni metalbolizmin duke rritur nivelin e energjisë

Pirja e dy gotave ujë në mëngjes përshpejton metabolizmin me 24%.

Truri juaj punon më shpejtë

Truri është 75-85% ujë, pra nëse pini vetëm ujë, ju “furnizoni” këtë organ duke rritur përqëndrimin

Do të hani më pak.

Trupi juaj sekreton jashtë toksinat nëse ju pini vetëm ujë gjatë gjithë ditës (uji në këtë rast zëvendëson vetëm lëngjet e tjera jo ushqimin)

5 gota ujë në ditë ulin rrezikun e sëmundjeve të zemrës me 415.

Lëkura juaj do të jetë më e pastër dhe e hidratuar./syri.net