Çfarë do të ndodhte po të ndalej uji nga Ujmani 10 orë

Rreth 700 mijë persona pinë ujë të Ujmanit. Prishtina bashkë me termocentralet e Kosovës A dhe B në Obiliq brenda vitit furnizohen me 115 milionë kubikë ujë .

“Po ta ndalnim ujin vetëm për 8-10 orë, do të ngecte prodhimi i energjisë në termocentrale e kjo do të kishte pasoja të tjera: ndalet prodhimi, furnizimi i popullatës me ujë, tekstualisht do të shuhej jeta në Kosovë, por ne nuk mendojmë për këtë edhe pse ata na e kanë vënë taksën”, citon b92 të ketë Marko Vuloviq që prezantohet si drejtor i Ujmanit, transmeton Koha.net .

Ai mendon se për Ujmanin duhet gjetur një zgjidhje politike dhe, siç shtoi duhet të zgjidhet edhe çështja e pagesës, sepse, sipas tij, shqiptarët nuk e paguajnë ujin.

“Kush e kontrollon Ujmanin, e kontrollon jetën në Kosovë, ashtu që Serbi duhet të përpiqet që Ujmani të jetë nën kontrollin tonë”, ka thënë ai.