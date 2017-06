Videoja e meposhtme na tregon perditshmerine tone, dhe luften qe duhet te bejme ne menaxhimin e kohes, e jo ne”blerjen” e saj.

Mbi te gjitha punet dhe obligimet, videoja na porosite qe te gjejme kohe per te kaluar me femijet, e jo te ju blejme pajisje elektronike per ti larguar nga vetja.

Nese jeni prinder, do ta kuptoni “hallin” e ketyre te videos 🙂 /MESAZHI/