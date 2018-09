Çdo gjë që duhet të dimë në lidhje me telefonin e palosshëm të Samsung

Për vite me radhë thuhet se Samsung ka punuar në një smartphone të palosshëm.

Kompania gjithashtu lëshoi ​​një video koncept në 2013 për atë se si mund të duket telefoni. Galaxy X, Galaxy F, mund të lirohen qysh në vitin 2019 . Pajisja thuhet të ketë një ekran prej 7 inç, një dizajn të palosshëm të portofolit dhe mund të kushtojë mbi 1,500 dollarë. Gazetari i teknologjisë së lartë, Antonio Villas-Boas, shpjegon atë që dimë deri më tani për telefonin e palosshëm të Samsung, transmeton lajmi.net.

Në vijim është një transkript i videos.

Një nga smartphonet më të pritur kohëve të fundit është telefoni i palosshëm Samsung. Disa kanë idetë e tyre për atë se si do të quhet. Gjasat më të mëdha janë që ky telefon të quhet Galaxy X, duke mposhtur emrat tjerë që janë në listë, si Galaxy F apo edhe Winner. Tani, ne e dimë në fakt se Samsung është me të vërtetë duke punuar në një telefon të palosshme që vjen drejt nga DJ Koh. Megjithatë, nuk dimë kur duhet ta presim. Ndoshta jo deri në fund të vitit 2018. Wall Street Journal doli me një raport. Ata thanë ndoshta 2019. Kjo duket pak më e mundshme.

Një nga arsyet pse nuk mund të dalë këtë vitë është se shumë pak po flitet për të. Asgjë konkrete që ne po shohim në internet, dhe kjo mund të nënkuptojë që telefoni nuk është ende në prodhim. Megjithatë, mund të bëjmë disa supozime. Ka disa spekulime dhe ne mund të kemi pak argëtim edhe me imagjinatën tonë. Samsung madje kishte një video me një telefon të palosshëm disa vjet më parë. Kjo dha një aluzion në kohën kur Samsung ishte me të vërtetë duke punuar në një telefon të palosshëm.

Një bateri e madhe. Një telefon i tillë do të ketë nevojë për një bateri mjaft të madhe për të nxjerrë një ekran prej shtatë inç. Një bateri më e madhe do të thotë, ju e dini, një telefon më i trashë. Edhe një telefon i rëndë. Pritet që ky telefon të jetë i shtrenjtë. Mendoj se do të jetë më afër vargut prej $ 1,500. Dhe ne gjithashtu presim që Samsung të ketë një lirim të kufizuar të kësaj. Ka shumë çështje për të cilat nuk kemi ide. Ne thjesht nuk e dimë. Kjo është lloj i asaj që ne presim dhe shpresojmë të shohim. Ndoshta në fillim të 2019-ës.