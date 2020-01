Cavani mbetet në Francë, Thuchel: Ka edhe më keq sesa të luash për PSG-në

Mbyllet me një fund aspak të këndshëm telenovela “Cavani”. Sulmuesi uruguajan, për të cilin prej javësh është folur se kishte arritur marrëveshjen me Atleticon e Madridit dhe priste vetëm “dorëzimin” e PSG-së, do ta respektojë deri në fund kontratën me kampionët e Francës, ndërsa në qershor do të largohet me parametër zero, shkruan supersport.

Në lidhje me vendimin e PSG-së për të mos lejuar largimin e Edinson Cavanit, trajneri gjerman i parizienëve, Thomas Tuchel, komentoi:

“Mendoj se në jetë ka gjëra më të këqija sesa të qëndrosh te PSG. Mendoj se do të ndihet mirë, duhet të gjejë besimin dhe ritmin.”