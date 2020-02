Cakaj viziton Kosovën, takohet me Thaçin, Kurtin, Konjufcën dhe Osmanin

Gent Cakaj, sot do të zhvillojë një vizitë zyrtare në Prishtinë.



Ministri në Detyrë për Evropën dhe Punët e Jashtme i Republikës së Shqipërisë, Gent Cakaj, sot do të zhvillojë një vizitë zyrtare në Prishtinë.



Cakaj do të pritet nga homologu i tij, ministri i Punëve të Jashtme dhe Diasporës i Republikës së Kosovës, Glauk Konjufca.



Po ashtu Cakaj do të pritet edhe nga kryetarja e Kuvendit të Kosovës, Vjosa Osmani.