Brenda një viti, rreth 2 mijë raste të tentim-kontrabandës me mallra

Autoritetet doganore të Kosovës thonë se përgjatë vitit 2019, kanë evidentuar rreth 2000 raste të kontrabandës me mallra të ndryshme.



Vlera e mallit që është tentuar të hyjë si kontrabandë, përmes pikave kufitare dhe në kufirin e ashtuquajtur ‘vija e gjelbër’, sipas përfaqësuesve të Doganës së Kosovës arrin në rreth 10 milionë euro.



Pjesa veriore e Kosovës e cila shtrihet në kufi me Serbinë, sipas Doganës së Kosovës ka qenë një nga zonat më të prekura nga kontrabanda.



Drejtori i përgjithshëm i Doganës së Kosovës, Bahri Berisha tha për Radion Evropa e Lirë se që gjatë vitit 2019 kanë zbuluar rreth 1800 kundërvajtje doganore dhe kanë ngritur 100 kallëzime penale për vepra që lidhen me kontrabandë me mallra.



“Trendi i kontrabandës është përafërsisht i njëjtë me vitin e kaluar, por kemi një rritje të zbulimeve të rasteve të kontrabandës. Bazuar në informacionet që i kemi pasur në vendet me rrezikshmëri të lartë kemi arritur të parandalojmë kontrabandën, që kryesisht në Kosovë futen përmes rrugëve malore. Vlera e kontrabandës, bazuar në mallrat e konfiskuara gjatë vitit 2019 arrin në rreth 10 milionë euro”, tha Berisha.



Në vitin e kaluar, Policia e Kosovës kishte zhvilluar një operacion në veri dhe jug të Mitrovicës, që kishte për qëllim luftimin e krimit dhe kontrabandës. Si rezultat i këtij operacioni, ishin arrestuar 25 persona.



Produktet më atraktive, të cilat kontrabandohen në Kosovë, janë mallrat për të cilat paguhet akciza, siç është nafta, alkooli dhe duhani.



Por, pas vendosjes së taksës 100 për qind për importet dhe produktet me orgjinë nga Serbia dhe Bosnje e Hercegovina, sipas Berishës, është tentuar të kontrabandohen edhe mallrat ushqimore.



“Që nga aplikimi i masave mbrojtëse (taksës), nga nëntori i vitit 2018, kemi vërejtur se disa produkte që më herët nuk janë kontrabanduar, siç janë produktet ushqimore, për shkak të masave mbrojtëse ka pasur tentim të kontrabandimit të tyre, por fal krijimit të task-forcave të përbashkëta me Policinë e Kosovës dhe agjencitë tjera, kemi arritur t’i zbulojmë rreth 350 raste të tentim-kontrabandës së këtyre produkteve nga Serbia dhe Bosnja”, thotë Berisha.



Dogana e Kosovës është kontribuuesi kryesor i buxhetit të shtetit, i cili grumbullon për arkën e vet tri tatime kryesore: Tatimin mbi Vlerën e Shtuar në import, taksën doganore dhe akcizën.



Përfaqësues të bizneseve thonë se nga hulumtimet që kanë bërë, taksa mund të ketë ndikuar në rënien nivelit të kontrabandës.