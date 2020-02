Botohet libri “Unë flas gjermanisht, por mendoj shqip“, i autorit Ruzhdi Kiçmari

Para disa ditësh doli në shtypin gjerman libri i autorit dr. Ruzhdi Kiçmarit me titull “Ich spreche Deutsch, ich denke aber Albanisch”: Deutsch-albanische Sprachbiographien apo përkthyer shqip: “Unë flas gjermanisht, por mendoj shqip“.

Fjala është për një studim empirik në lidhje me refleksionet e shqiptarëve nga Kosova lidhur me mësimin e gjuhës gjermane në Gjermani, lidhur me dygjuhësinë dhe lidhur me codeswitching. Libri u botua nga botuesi Disserta-Verlag dhe kushton 44,50€.

Në këtë link mund të porositet libri ne Gjermani:

https://www.diplomica-verlag.de/paumldagogik-soziales_5/ich-spreche-deutsch-ich-denke-aber-albanisch-deutsch-albanische-sprachbiographien_166088.htm

Ruzhdi Kiçmari i cili jeton dhe vepron në Gjermani mbrojti doktoratën vitin e kaluar në Universitetin e Erfurtit në Gjermani me temë: “Biografitë dygjuhësore. Një analizë empirike e kosovarëve shqiptarë në Gjermani“ dhe ka arritur titullin më të lartë shkencor në filologji.