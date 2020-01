Boeing 777X – Avioni më i madh në botë realizon fluturimin e parë

Boeing realizoi me sukses fluturimin e provës të avionit më të madh në botë me dy motorë, 777X.

Ky zhvillim vjen në kohën kur kompania po përpiqet të forcojë imazhin e saj pasi modeli 737 Max u përfshi vitin e kaluar në dy aksidente fatale ajrore që morën 346 jetë njerëzish. Avioni u ngrit në ajër pranë Seattle-it ndërsa udhëtimi i tij katër orë. Dy përpjekje të mëhershme gjatë javës nuk u arrit të realizoheshin për shkak të erërave të forta.

Teste të mëtejshme do të jenë për çdo rast të nevojshme përpara se avioni të hyjë në shërbim me linjën ajrore Emiratet vitin e ardhshëm. Avioni gati 77 metra i gjatë duhet të lancohej më herët këtë vit, por data u shty për shkak të disa vështirësive teknike. 777X është një version më i madh dhe më efikas i mini-jumbos së suksesshëm 777 të Boingut. Ndër risitë e mëdha që aji sjell janë majat e krahëve të palosshëm dhe motorët më të mëdhenj komercialë në botë. Boeing thotë se ka shitur 309 avionë të tillë – që siç tregojnë listat e çmimeve, vlejnë me vlerë më shumë se 442 milion dollarë secili. Avioni I ri do të konkurrojë fort Airbus A350-1000 i cili mban rreth 360 pasagjerë./tch