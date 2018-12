BMW përgatit Serinë e re 8 Gran Coupe

Pas coupe dhe versioneve të konvertueshme, Seria e re 8 BMW do të jetë gjithashtu e disponueshme me një Gran Coupe me katër dyer.

Ai është vërejtur në Munih gjatë një prove në rrugët e këtij qyteti gjerman.

Makina është pjesërisht e maskuar për të fshehur detajet e projektimit të jashtëm, kryesisht në ato pjesë të trupit ku Gran Coupe ndryshon nga çiftja dhe versionet e konvertueshme, transmeton KosovaPress.

“Kamuflazhi” mungon në pjesën e përparme të automjetit, pasi ky segment është kopjuar nga dy modelet e Serisë 8.

Bazuar në disa detaje të jashtme të këtij ekzemplari para-prodhimi, supozohet se ky është një variant i fuqishëm M850i me motor V8 turbo 4.4 litërsh me 530 kuaj fuqi dhe 750 Nm çift rrotullues maksimal.

Përveç këtij versioni, Seria 8 Gran Coupe do të jetë gjithashtu në dispozicion në edicionin dizel të 840d me një motor të rregullt me 6 cilindra 3.0 turbo që prodhon 320 kuaj fuqi dhe 680 Nm. Më vonë, duhet të presim variantin M8 me të paktën 600 kuaj fuqi.

Seria BMW 8 Gran Coupe do të premierën në vitin 2019, në një nga panairet më të mëdha në botë të automobilave dhe mundësia e parë për të paraqitur këtë model do të shpallet në mars kur të mbahet ekspozita e automobilave në Gjenevë.