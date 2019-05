Bie nga ndërtesa, vdes një punëtor në Prishtinë

Një punëtor ka vdekur para 15 minutave, pasi kishte rënë nga ndërtesa në të cilën punonte në Prishtinë.

Për Ekonomia Online, këtë e ka konfirmuar, zëdhënësja e Policisë për rajonin e Prishtinës, Flora Ahmeti.

Ahmeti tregon se bëhet fjalë për një person të gjinisë mashkullore me inicialet N.E, të moshës 38-vjeqare, sipas Ahmetit personi në fjalë dyshohet se rënë nga shkallë nga një lartësi 4-5 metra. Ekipi menjëherë pas ndodhive është dërguar në QKUK, e aty është konstatuar vdekja e tij.

Njfotimi i plotë:

“Sot ne Stacionin policor ne Fushe Kosove, eshte iniciuar nje rast , Vdekje e dyshimte. Rasti ka ndodhur ne fshatin Sllatine, saktesisht brenda nje objekti ku viktima ishte duke punuar. Viktima mashkull N.E (1981), sot rreth ores 11:30 , gjate kohes kur ishte duke punuar, dyshohet te kete rene nga shkallet, nga nje lartesi 4-5 m dhe kishte pesuar lendime te renda trupore. I njejti menjehere eshte percjelle ne QKUK, ku nga ekipi mjekesor eshte konstatuar vdekja e tij. Me urdher te prokurorit trupi i pajete i viktimes eshte derguar per obduksion ne Institutin e Mjekesise Ligjore, ndekohe qe me rastin po merren policia dhe institucionet e tjera perkatese”.