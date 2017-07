Keta burra jane nisur nga Londra me bicikleta, drejt nje destinacioni shume te vecante: Mekes. Rruga e tyre ka nisur me shume se nje jave me pare, ndersa planifikojne qe te arrijne ne cakun e tyre pikerisht ne kohen kur kryhet haxhi.

Aktualisht ata jane ndalur ne Gjermani, dhe atje po pershendeten nga banoret lokal.

Gjate rruges se tyre ata ndalen dhe pushojne kohe pas kohe, ndersa rruga qe po planifikojne ta marrin eshte nga Greqia per ne Lindje, e me pas ne Arabi Saudite. /MESAZHI/