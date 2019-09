Policët e kësaj gjenerate do të bëjnë edhe betimin që do të pasohet me dhënien e certifikatave.

Me rastin e diplomimit të gjeneratës së 54-të, Policia e Kosovës sot organizon një ceremoni solemne e cila do të mbahet në Pallatin e Rinisë dhe Sporteve në Prishtinë.

Me këtë rast policët e kësaj gjenerate do të bëjnë edhe betimin që do të pasohet me dhënien e certifikatave.

Në këtë ngjarje pritet të marrin pjesë edhe përfaqësues të ndryshëm të institucioneve vendore dhe ndërkombëtare.