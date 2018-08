BE paralajmëron Trumpin

Bashkimi Evropian (BE) ka paralajmëruar kundërpërgjigje të shpejtë nëse Shtetet e Bashkuara të Amerikës (SHBA) vendosin tarifa shtesë ndaj mallrave evropiane, raporton Anadolu Agency (AA).

“Natyrisht, nëse SHBA zbaton tarifa shtesë ndaj mallrave me origjinë nga Evropa, BE do të përgjigjet me shpejtësi”, tha zëdhënësi i Komisionit Evropian, Daniel Rosario, në brifingun ditor për media.

Presidenti amerikan Donald Trump më herët ka thënë se do të zbatojë 25 për qind tarifa shtesë për automobilat e importuar nga BE-ja.

Muajin e kaluar, kreu i Komisionit Evropian Jean-Claude Juncker u takua në Shtëpinë e Bardhë me Trump për t’i diskutuar marrëdhëniet ekonomike.