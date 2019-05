BE, 14 për qind e punonjësve në 2018 janë të vetëpunësuar

Rreth 32.6 milionë qytetarë të Bashkimit Evropian (BE) të grupmoshës nga 15 deri 74 vjeç në vitin 2018 ishin punëtorë të vetëpunësuar, transmeton Anadolu Agency (AA).

Të dhënat e Zyrës së Statistikave të BE-së (Eurostat) tregojnë se kjo përbën 14 për qind të numrit të përgjithshëm të personave të punësuar.

Në mesin e anëtareve të BE-së, përqindjen më të madhe ka Greqia me 30 për qind, e pasuar nga Italia me 22 për qind, Polonia me 18 për qind, Rumania me 17 për qind, Çekia, Holanda dhe Spanja me nga 16 për qind, pastaj Portugalia, Sllovakia dhe Mbretëria e Bashkuar me nga 15 për qind.

Në anën tjetër, ku numri i punëtorëve të vetëpunësuar përbën me pak se 10 për qind të numrit të përgjithshëm të të punësuarve, janë Danimarka, Luksemburgu, me nga 8 për qind, si dhe Gjermania dhe Suedia me nga 9 për qind.