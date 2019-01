Bayerni e nis me fitore vitin 2019

Bayern München e ka mposhtur Hoffenheim me rezultat 1-3. Bayerni e ka nis mbarë vitin 2019, pasi ky është takimi i parë i zhvilluar në Budnesligë në këtë vit. Pas kësaj fitoreje Bajerni qëndron prapa liderit Borussia Dortmund, me vetëm 3 pikë, por që Dortmund ka një takim më pak të zhvilluar. Borussia Dortmund do të ndeshet nesër me RasenBallsport Leipzig, i cili këtë sezon po tregon formë të mirë dhe gjendet në pozitën e katërt në renditjen tabelare