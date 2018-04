Bayern – Real Madrid,formacionet zyrtare

Arriti edhe koha e gjysmëfinales së Champions League. Pas një ore ose me fillim në ora 20:45, ekipi viziton stadiumin Allianz Arena në ndeshjen e parë gjysmëfinale të Championsit të këtij sezoni.

Arriti edhe koha e gjysmëfinales së Champions League. Pas një ore ose me fillim në ora 20:45, ekipi viziton stadiumin Allianz Arena në ndeshjen e parë gjysmëfinale të Championsit të këtij sezoni.

Të dyja ekipet startojnë me lojtarët më të mirë përballë njëra tjetrës dhe do të hyjnë në fushë me qëllimin e vetëm: hapin e parë drejt finales së Kievit.

Këto janë formacionet zyrtare për ndeshjen e sontme në tempullin mitik të klubit Bavarez:

Real Madrid XI: Keylor Navas; Carvajal, Sergio Ramos, Varane, Marcelo; Casemiro, Kroos, Modric; Isco, Lucas Vázquez, Cristiano Ronaldo.

Bayern XI: Ulreich; Kimmich, Hummels, Boateng, Rafinha; Martinez, James , Muller; Robben, Ribery, Lewandowski